Отделение Сбербанка оцепили у станции метро "Теплый стан". Об этом стало известно благодаря очевидцам.

Отмечается, что клиентов к зданию не подпускают.

"В отделении банка была обнаружена бесхозная сумка. В соответствии с требованиями безопасности сотрудники сообщили о находке в правоохранительные органы. На непродолжительное время сотрудники и клиенты банка покинули помещение. При осмотре сумки подозрительных предметов не обнаружено. Отделение возобновило работу в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе Сбербанка.

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