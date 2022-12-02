13:15Происшествия
Отделение Сбербанка оцепили у станции метро "Теплый стан"
Отделение Сбербанка оцепили у станции метро "Теплый стан". Об этом стало известно благодаря очевидцам.
Отмечается, что клиентов к зданию не подпускают.
"В отделении банка была обнаружена бесхозная сумка. В соответствии с требованиями безопасности сотрудники сообщили о находке в правоохранительные органы. На непродолжительное время сотрудники и клиенты банка покинули помещение. При осмотре сумки подозрительных предметов не обнаружено. Отделение возобновило работу в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.