Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:15

Происшествия

Отделение Сбербанка оцепили у станции метро "Теплый стан"

Отделение Сбербанка оцепили у станции метро "Теплый стан"

Новости часа: прокуратура начала проверку по факту пожара на судне на Москве-реке

Новости часа: пожар на судне в Братееве полностью потушили

В турецком порту Самсун прогремел взрыв

Прокуратура начала проверку по факту пожара на судне на Москве-реке

Новости часа: пожар на судне в акватории Москвы-реки ликвидирован

В Южном Бутове в жилом доме загорелась квартира

Пожар в ангаре с газовыми баллонами на Ямале локализовали – МЧС

Сотрудники МЧС сбили открытое пламя на горящем судне на Москве-реке

Две машины столкнулись на пересечении улицы Мусы Джалиля с Ореховым проездом

Отделение Сбербанка оцепили у станции метро "Теплый стан". Об этом стало известно благодаря очевидцам.

Отмечается, что клиентов к зданию не подпускают.

"В отделении банка была обнаружена бесхозная сумка. В соответствии с требованиями безопасности сотрудники сообщили о находке в правоохранительные органы. На непродолжительное время сотрудники и клиенты банка покинули помещение. При осмотре сумки подозрительных предметов не обнаружено. Отделение возобновило работу в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика