В Реутове из подъезда жилого дома украли новогоднюю елку

В Реутове в одном из подъездов жилого дома украли елку перед праздником. Мужчина попал на камеры наблюдения. Теперь его разыскивают.

След из рассыпавшихся шариков ведет до соседней улицы, а потом обрывается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.