Юрист из Петербурга отказался от иска к Деду Морозу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев принял решение отказаться от иска к Деду Морозу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, что сделал это в качестве подарка Владимиру Путину.
"Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб", – написал Мирзоев.
Теперь юрист ждет встречи с главой государства лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.
Ранее сообщалось, что Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск от Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз". Истец требовал вручить ему 23 подарка, а также возместить моральный вред в размере 10 миллионов рублей. В суде составили акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов, так как в конверте не оказалось списка подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины.
Иск к Деду Морозу на 10 миллионов рублей за невыполнение желаний прокомментировал во время пресс-конференции Владимир Путин. Глава государства напомнил истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам.
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