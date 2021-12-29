Юрист из Петербурга отказался от иска к Деду Морозу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев принял решение отказаться от иска к Деду Морозу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он отметил, что сделал это в качестве подарка Владимиру Путину.

"Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб", – написал Мирзоев.

Теперь юрист ждет встречи с главой государства лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.

Ранее сообщалось, что Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск от Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз". Истец требовал вручить ему 23 подарка, а также возместить моральный вред в размере 10 миллионов рублей. В суде составили акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов, так как в конверте не оказалось списка подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины.

Иск к Деду Морозу на 10 миллионов рублей за невыполнение желаний прокомментировал во время пресс-конференции Владимир Путин. Глава государства напомнил истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам.