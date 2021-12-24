Иск к Деду Морозу поступил в Великоустюгский суд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск от Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз".

"Ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты", – рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Истец требует от Деда Мороза вручить ему 23 подарка, а также возместить моральный вред в размере 10 миллионов рублей. В суде составили акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов, так как в конверте не оказалось списка подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины.

Ранее иск к Деду Морозу на 10 миллионов рублей за невыполнение желаний прокомментировал во время пресс-конференции Владимир Путин. Глава государства напомнил истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Президент посоветовал мужчине проанализировать свое поведение и подумать, что мешает Деду Морозу одаривать.