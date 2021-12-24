Юрист Мирзоев объяснил, почему подал в суд на Деда Мороза

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Юрист Игорь Мирзоев объяснил, почему подал в суд на Деда Мороза. Он пояснил, что за этим волшебником стоит реальная организация – АО "Дед Мороз", образованная в 1998 году.
"С момента их основания до сегодняшнего дня они ни разу не подарили мне ни одного подарка и не исполнили ни одной моей новогодней мечты, поэтому я и решил через суд обязать их исполнить свои публичные обязательства", – приводит его слова RT.
Он также отметил, что если Владимир Путин придет на суд в качестве представителя Деда Мороза, то волшебник частично реабилитируется в глазах юриста.
На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина главе государства рассказали об иске жителя Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева в адрес Деда Мороза.
Мужчина планирует взыскать с волшебника 10 миллионов рублей за моральный ущерб. Он пожаловался на то, что Дед Мороз не исполнил его заветные мечты, загаданные на протяжении десятков лет, и потребовал обещанные подарки в количестве 23 штук.
Владимир Путин ответил, что он тоже юрист и может выступить адвокатом Деда Мороза. Глава государства напомнил истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Он призвал Мирзоева подумать, хорошо ли он себя вел на протяжении этих 23 лет.
Власти Вологодской области также собираются поддержать Деда Мороза из Великого Устюга.
Путин рассказал, чьи желания исполняет Дед Мороз
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