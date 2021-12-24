Юрист Мирзоев объяснил, почему подал в суд на Деда Мороза

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Юрист Игорь Мирзоев объяснил, почему подал в суд на Деда Мороза. Он пояснил, что за этим волшебником стоит реальная организация – АО "Дед Мороз", образованная в 1998 году.

"С момента их основания до сегодняшнего дня они ни разу не подарили мне ни одного подарка и не исполнили ни одной моей новогодней мечты, поэтому я и решил через суд обязать их исполнить свои публичные обязательства", – приводит его слова RT.

Он также отметил, что если Владимир Путин придет на суд в качестве представителя Деда Мороза, то волшебник частично реабилитируется в глазах юриста.

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина главе государства рассказали об иске жителя Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева в адрес Деда Мороза.

Мужчина планирует взыскать с волшебника 10 миллионов рублей за моральный ущерб. Он пожаловался на то, что Дед Мороз не исполнил его заветные мечты, загаданные на протяжении десятков лет, и потребовал обещанные подарки в количестве 23 штук.

Владимир Путин ответил, что он тоже юрист и может выступить адвокатом Деда Мороза. Глава государства напомнил истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Он призвал Мирзоева подумать, хорошо ли он себя вел на протяжении этих 23 лет.

Власти Вологодской области также собираются поддержать Деда Мороза из Великого Устюга.