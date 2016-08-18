Еще четыре предприятия Белоруссии попали под санкции Россельхознадзора, передает телеканал "Москва 24". Три из них производили молочную продукцию, четвертое – комбикорм.

Как заявили в ведомстве, молокозаводы использовали поддельные сертификаты качества, ввозили продукцию с других предприятий, которые уже были в черном списке Россельхознадзора. Кроме того, часть товара не соответствовала фитосанитарным нормам. Что касается поставщика кормов, то в них обнаружены незарегистрированные ГМО.

13 августа действует запрет на ввоз товаров трех организаций Белоруссии, производящих молочную продукцию.