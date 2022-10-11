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Политика

Киев действует в манере худших террористических ячеек – Захарова

Киев действует в манере худших террористических ячеек – Захарова

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Киева в последнее время осуществляются в манере худших террористических ячеек. Об этом она сообщила на брифинге.

Захарова также рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский по аналогии с правителем Изумрудного города делает все, чтобы украинцы верили в пропаганду его режима и не знали правду. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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