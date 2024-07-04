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Новости

04 июля, 14:45

Политика

Новости мира: Трамп заявил, что Байден покинет предвыборную гонку

Новости мира: Трамп заявил, что Байден покинет предвыборную гонку

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Экс-лидер США Дональд Трамп неофициально заявил, что действующий президент Штатов Джо Байден выйдет из предвыборной гонки, а его место в качестве кандидата от демократов займет вице-президент Камала Харрис. Соответствующее видеоподтверждение разместили в Сети американские СМИ. Трамп подчеркнул, что Харрис в качестве оппонента была бы намного интереснее.

Тем временем в Бразилии на трассе загорелся бензовоз. Более 10 очевидцев, а также съемочная группа местного телеканала решили остановиться и понаблюдать за происходящим. В процессе горения машина взорвалась, в результате чего шесть человек получили ранения. Среди них – работники, пожарные и свидетели ЧП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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