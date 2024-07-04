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04 июля, 07:45

Политика

Новости мира: демократы могут потребовать от Джо Байдена выйти из предвыборной гонки

Новости мира: демократы могут потребовать от Джо Байдена выйти из предвыборной гонки

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В Демократической партии США наметился раскол. Издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило что десятки конгрессменов-демократов готовят письменное обращение к действующему президенту Штатов Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки на фоне его провального выступления на дебатах с бывшим лидеров страны Дональдом Трампом. Тем временем Байден заявил, что снимать свою кандидатуру не намерен.

Кроме того, по меньшей мере два человека пострадали, еще один числится пропавшим без вести в результате взрыва на оборонном предприятии в американском городе Кэмден. ЧП произошло на заводе по производству ПЗРК Javelin, которые США поставляют в том числе на Украину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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