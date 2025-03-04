В России могут ввести "период охлаждения" при сделках с недвижимостью

В Госдуме предложили замораживать деньги на счете после продажи квартиры или дома на семь дней. Это позволит продавцу обдумать сделку и при необходимости расторгнуть ее, если выяснится, что за покупателем скрываются мошенники.

По словам авторов инициативы, такие меры помогут защитить россиян от потери жилья. Эксперты советуют дополнительно проверять все документы и обращаться к нотариусам для заверения сделки.

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