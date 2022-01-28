В России могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства

В Госдуме могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства. Об этом сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Как минимум, хотят запретить это иностранцам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.