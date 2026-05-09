Техника начала участвовать в параде на Красной площади только с 2008 года

Техника участвует в параде на Красной площади только с 2008 года, а парад 2026 года впервые за 19 лет возвращается к формату без нее. Об этом и других фактах из истории праздничных шествий рассказал в студии историк, редактор и член Союза кинематографистов России Андрей Малов-Гра.

Первый парад в честь Победы в столице прошел не 9 мая, а 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал заместитель Верховного главнокомандующего маршал Георгий Жуков. Торжественным маршем прошли сводные полки фронтов, а советские солдаты бросили к подножию Мавзолея 200 знамен разгромленных германских частей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.