Проект "Москва – с заботой об истории" помогает сохранить семейные архивы

В столице создан проект "Москва – с заботой об истории", чтобы помочь жителям сохранить семейные архивы. Через центры госуслуг "Мои документы" москвичи могут передать в Главархив на хранение фотографии, документы, письма, предметы быта и гардероба военных лет.

За 7 лет собрано более 20 тысяч уникальных документов и предметов. Реликвии принимают на вечное хранение, доступ к ним открыт по запросу. В этих же центрах участники СВО и их близкие могут получить социальную поддержку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.