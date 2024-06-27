Передвижную профориентационную лабораторию "Профитрак" запустили в Москве

В Москве запустили первую в России передвижную лабораторию для профориентации и профессионального развития. О мобильном карьерном центре "Профитрак" рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, в проекте воплощены самые эффективные и передовые сервисы кадрового центра "Профессии будущего".

Летом 2024 года стилизованный фургон проедет по всем популярным локациям города. Это значит, что все желающие получат шанс найти работу или, например, сменить профессию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.