Улицы с одинаковыми названиями в ТиНАО могут переименовать

Улицы с одинаковыми названиями могут переименовать, передает телеканал "Москва 24". Пока это коснется Троицкого и Новомосковского округов. Решение должна принять комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Заседание назначено на сегодня.

Законодатели считают, что дублирующие названия вызывают путаницу при определении адреса. Право присваивать имена улицам перейдет от муниципальных властей к столичной Межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц.