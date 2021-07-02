Грузовой корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Космический грузовик причалил к МКС. Корабль "Прогресс МС-17", который стартовал с космодрома Байконур 30 июня, в 4 утра в пятницу пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента станции.

На орбиту он доставил топливо, питьевую воду, кислород, различное оборудование и материалы для экспериментов.

Также экипажу привезли горчицу, хрен, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты. Жена космонавта Олега Новицкого отправила посылку с березовым соком, флагом ВДВ и тельняшкой.

На МКС работает 65-я экспедиция. В ее составе, кроме россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, еще трое американцев, француз и японец. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.