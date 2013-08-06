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Новости

06 августа 2013, 08:24

За последние 4 года от финансовых пирамид пострадали 400 тысяч россиян

За последние 4 года от финансовых пирамид пострадали 400 тысяч россиян

"Московский патруль": Обзор происшествий

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Столичная компания, продающая турпутевки, пищевые добавки и энергетические диски, заинтересовала сотрудников Следственного комитета. Чтобы стать работником фирмы, необходимо заплатить большой вступительный взнос и привести с собой несколько человек.

По мнению юристов, компания "Кьюнет" - это классическая финансовая пирамида, то есть мошенническая схема.

По данным правоохранительных органов, за последние 4 года в нашей стране от подобных фирм пострадали около 400 тысяч россиян, а сумма нанесенного ими ущерба оценивают в 40 миллиардов рублей.

Минфин и Следственный комитет разработали поправки в Уголовный кодекс, чтобы привлечь к ответственности создателей таких пирамид было легче.
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