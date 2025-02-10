Собянин: завершается строительство лечебно-диагностического комплекса МГОБ в Сколкове

Строительство нового лечебно-диагностического комплекса онкологической больницы № 62 в Сколкове завершат через несколько месяцев. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра объекта.

Мэр отметил, что шестиэтажный комплекс будет включать в себя несколько отделений. В корпусах будут передовые лаборатории и оснащенные современной техникой операционные.

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