В Сети раскритиковали продолжение "Секса в большом городе" за фразу о россиянах

Пользователи Сети раскритиковали продолжение "Секса в большом городе" за фразу о россиянках. Волна ненависти вылилась на страницу шоу в Instagram после того, как персонаж Сима предположила, что ее соседка русская проститутка, так как может позволить себе роскошную жизнь на Манхеттене.

Внимание на провокационное высказывание в сериале обратила Ольга Серябкина. Бывшая солистка группы "Серебро" заявила, что этот момент испортил все впечатление от шоу.

Многие напомнили о русских женщинах-дизайнерах и других талантливых представительницах, а кто-то отнесся к ситуации с юмором, отписавшись в комментах, что от создателей сериала требуют публичных извинений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.