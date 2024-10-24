Число занимающихся спортом москвичей выросло втрое с 2010 года

В Москве активно развивается массовый спорт, и все больше горожан занимаются различными видами физической активности. За последние 14 лет число спортивных москвичей увеличилось в три раза, и жители города выходят на уличные тренировки, участвуют в забегах и катаются на коньках.

В столице созданы все условия для занятий спортом, включая более 10 000 спортивных сооружений, таких как футбольные поля, теннисные корты и беговые дорожки. В городе также построено более двухсот крупных спортивных объектов и десятки знаковых реконструированных сооружений.

Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры для детей и подростков. Недавно были открыты Академия спорта "Динамо" и Центр фигурного катания Этери Тутберидзе, а также реконструированы ключевые спортивные объекты, такие как "Лужники" и "Авангард".

Ожидается, что к 2030 году число участников спортивных мероприятий в Москве удвоится, достигнув четырех миллионов человек.

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