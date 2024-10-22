В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший книжный магазин

Жители столицы могут выбрать лучший книжный магазин Москвы. Такое голосование сейчас проходит на сайте проекта "Активный гражданин". В нем участвуют 10 небольших торговых точек, где проводятся лекции, мастер-классы и встречи с авторами.

В списке есть и детские книжные, магазин комиксов, а также лавки с уникальным ассортиментом: например, с редкими и антикварными изданиями. Звание победителей определят в декабре этого года. Они смогут принять участие в Московской международной книжной ярмарке

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.