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22 октября, 07:00

Город

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший книжный магазин

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший книжный магазин

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Жители столицы могут выбрать лучший книжный магазин Москвы. Такое голосование сейчас проходит на сайте проекта "Активный гражданин". В нем участвуют 10 небольших торговых точек, где проводятся лекции, мастер-классы и встречи с авторами.

В списке есть и детские книжные, магазин комиксов, а также лавки с уникальным ассортиментом: например, с редкими и антикварными изданиями. Звание победителей определят в декабре этого года. Они смогут принять участие в Московской международной книжной ярмарке

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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