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21 февраля, 12:00

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Сообществу "Спорткружок" в Парке Горького исполнился год

Сообществу "Спорткружок" в Парке Горького исполнился год

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Сообществу "Спорткружок" в Парке Горького исполнился год. За 2023 год в этой зоне отдыха провели более двух тысяч бесплатных тренировок, сообщили в пресс-службе парка.

Кроме того, в парке Горького можно записаться в 60 секций, среди них – бег. Всего за год участники пробежали 65 тысяч километров по набережным и аллеям. Также занятия проходят по танцам на льду, закал-зарядке, боксу, растяжке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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