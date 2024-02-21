Сообществу "Спорткружок" в Парке Горького исполнился год. За 2023 год в этой зоне отдыха провели более двух тысяч бесплатных тренировок, сообщили в пресс-службе парка.

Кроме того, в парке Горького можно записаться в 60 секций, среди них – бег. Всего за год участники пробежали 65 тысяч километров по набережным и аллеям. Также занятия проходят по танцам на льду, закал-зарядке, боксу, растяжке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.