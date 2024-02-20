С тренером и без: где бесплатно позаниматься спортом зимой в Москве

Более 350 спортивных площадок для зимнего отдыха доступны всем желающим на базе образовательных организаций Москвы – это катки, лыжные трассы, снежные горки. Рассказываем, где взрослые и дети могут позаниматься спортом в холодное время года.

Катки, лыжи, горки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На базе образовательных учреждений Москвы работает 354 площадки для зимнего отдыха, сообщил Сергей Собянин. Это и лыжные трассы, и катки, и снежные горки.



Сергей Собянин мэр Москвы Когда там не занимаются ученики, они открыты для всех горожан.

В частности, в московских школах, колледжах, центрах творчества есть:

199 учебных лыжных трасс;

103 катка с естественным льдом;

34 лыжные трассы;

18 снежных горок.

На этих площадках москвичи могут поиграть в хоккей, позаниматься скандинавской ходьбой, конькобежным спортом, а еще поучаствовать в состязаниях с полосами препятствий. Кроме того, по всему городу для учащихся и их родителей проводятся разные дружеские соревнования, фестивали зимних забав и веселые старты на льду.

Например, на территории Московского дворца пионеров расположена хоккейная площадка, две лыжных трассы, каток с раздевалками и музыкальным сопровождением.

В центре развития творчества детей и юношества "Гермес" в распоряжении посетителей находятся три катка. Специалисты учреждения проводят там мастер-классы, эстафеты, развлекательные интерактивные программы.

Каток также есть в центре "Пресня" – там учителя физкультуры из близлежащей школы и тренеры центра проводят занятия с детьми, а в свободное от уроков время арена также свободна для всех желающих.

В свою очередь, работники площадок следят за порядком на катках, горках и прочих объектах: убирают прилегающие территории, расчищают лед и снег.

Доступный спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве также действует проект "Мой спортивный район" − это бесплатные тренировки для жителей столицы. В зимнем сезоне занятия по фигурному катанию проходят на 46 катках во дворах и парках столицы и на 15 ледовых аренах проекта "Московские сезоны". Фитнес-тренировки организуют на 20 спортивных площадках. Занятия по бегу на лыжах доступны на 10 трассах в парках Москвы.

Все площадки проекта и расписание занятий можно узнать здесь.

Бесплатные тренировки по катанию на коньках и хоккею также доступны на многих ледовых аренах города. Например, в саду "Эрмитаж" занятия проходят каждую среду и пятницу в 11:00. Для участия нужна предварительная регистрация.

Каждое воскресенье в 19:00 в саду имени Баумана организуют тренировки для ребят старше шести лет. Участие бесплатное, для посещения необходимо купить билет на каток.

На бесплатном катке в парке "Ангарские пруды" по понедельникам и средам с 16:00, а также по воскресеньям с 10:00 проводят регулярные тренировки по хоккею для детей от семи до 14 лет. Необходима предварительная запись на сайте парка.

Освоить технику катания на лыжах можно на бесплатных занятиях в усадьбе Воронцово, которые проводят по субботам и воскресеньям с 12:00 до 13:00. На тренировках ждут москвичей от шести лет. Нужна предварительная запись на сайте усадьбы.