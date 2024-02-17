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Новости

17 февраля, 15:00

Технологии

"Техно": роботы "Пиксели" вышли на помощь столичным коммунальщикам

"Техно": роботы "Пиксели" вышли на помощь столичным коммунальщикам

"Техно": летающие автомобили появятся в продаже в Китае весной

"Доктор 24": как "Умная аптека" помогает столичным врачам

"Техно": продажи летающих автомобилей начнутся в Китае 1 апреля

"Мой район. Новости": данные электронных медкарт жителей столицы стали доступны онлайн

Москвичи оценили работу городских электронных проектов на "Активном гражданине"

Онлайн-информация о ходе лечения стала доступна в столичных больницах

Новости часа: медицинские сервисы ИИ Москвы станут доступны для российских регионов

"Мой район. Новости": данные электронных медкарт москвичей теперь доступны онлайн

Пациенты московских больниц теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн

Десять роботов "Пикселей" вышли на уборку снега в парки столицы. Их можно увидеть в Сокольниках, Кузьминках и парке 50-летия Октября.

Кроме того, в нескольких столичных отелях появилась функция управления номером с помощью телефона. Им можно открывать входную дверь и сейф, регулировать свет, а также отдавать команды технике.

Тем временем виниловые проигрыватели снова вернулись в моду. В 2023 году отечественные онлайн-магазины зафиксировали рост спроса в два раза.

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
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