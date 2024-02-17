"Техно": роботы "Пиксели" вышли на помощь столичным коммунальщикам

Десять роботов "Пикселей" вышли на уборку снега в парки столицы. Их можно увидеть в Сокольниках, Кузьминках и парке 50-летия Октября.

Кроме того, в нескольких столичных отелях появилась функция управления номером с помощью телефона. Им можно открывать входную дверь и сейф, регулировать свет, а также отдавать команды технике.

Тем временем виниловые проигрыватели снова вернулись в моду. В 2023 году отечественные онлайн-магазины зафиксировали рост спроса в два раза.

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