Почти 1,7 тыс столичных дворов приведут в порядок в 2024 году – Собянин

В столице обновят еще 15 тысяч подъездов и почти 1 700 дворов. Во время благоустройства будут учтены все пожелания жителей, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Темпы реализации программы по благоустройству высокие. Так, в 2023-м отремонтировали более 13 тысяч подъездов многоэтажек. Кроме того, на юго-западе столицы новый облик приняли парк "Липки" и Захарьинские пруды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.