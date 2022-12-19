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19 декабря, 23:35

Город

"Центр русской культуры и искусства" заработал по новому адресу

"Центр русской культуры и искусства" заработал по новому адресу

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"Центр русской культуры и искусства" Владимира Девятова теперь работает по новому адресу.

Некоторых родителей учеников переезд с 3-его Сетуньского проезда обеспокоил. Однако теперь вместо аварийного здания, опасного для жизни, центр разместился в современных помещениях, соответствующих всем стандартам безопасности.

Здесь уже занимаются около 100 ребят, начиная с семи лет. Кроме того, аудитория может быть расширена при желании родителей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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