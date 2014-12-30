"Москва гид": Москва. Театр. Избранное

В Москве, как и в других мегаполисах мира, существует множество новых необычных театров помимо классических. В саду имени Баумана при поддержке городского телеканала "Москва 24" 14 сентября прошел масштабный фестиваль "Театр. Избранное".

Как телевидение экспериментирует над театром, к чему привели игры с пространством и как театр "Геликон-опера" вернулся назад в СССР, расскажет "Москва гид".

Новые театральные жанры все больше набирают популярность в столице. С пятеркой самых интересных из них познакомит рубрика "Топ-5".