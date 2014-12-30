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Новости

30 декабря 2014, 16:05

Культура

"Москва гид": Москва. Театр. Избранное

"Москва гид": Москва. Театр. Избранное

Название "Глинтвейн" не запрещали на рождественских ярмарках в Москве

"Афиша": В Ботаническом саду стартовал фестиваль "Тропическая зима"

"Интервью": Сергей Капков подвел итоги года в сфере культуры

Премию фестиваля "Зодчество-2014" отдали проекту терминала Внукова

"Афиша": В Большом театре покажут оперу "Королева индейцев"

"Афиша": В Москве впервые проходит анимационный фестиваль Sky Fest

"Афиша": Открылся фестиваль "История новогодней игрушки"

"Афиша": В Гоголь-центре даст коцерт группа Reverse Order

"Афиша": На ВДНХ открылся "Город сказок"

В Москве, как и в других мегаполисах мира, существует множество новых необычных театров помимо классических. В саду имени Баумана при поддержке городского телеканала "Москва 24" 14 сентября прошел масштабный фестиваль "Театр. Избранное".

Как телевидение экспериментирует над театром, к чему привели игры с пространством и как театр "Геликон-опера" вернулся назад в СССР, расскажет "Москва гид".

Новые театральные жанры все больше набирают популярность в столице. С пятеркой самых интересных из них познакомит рубрика "Топ-5".
Сюжет: Москва гид: виртуальные экскурсии по столице
фестивали Театр Избранное Москва гид спецпроекты m24.ru
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