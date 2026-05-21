Москвичам посоветовали вложиться в золото вместо иностранной валюты

Москвичам предложили альтернативу наличной иностранной валюте. В Минфине считают, что для сохранения средств лучше вложиться в золото. Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что физическая покупка слитка или золотой монеты невыгодна для инвестора из-за комиссии банка от 5 до 15%.

В цифровое золото на бирже можно вкладывать с минимальной комиссией около 1%. Главный минус инвестиций в золото в том, что это биржевой товар, который может как дорожать, так и дешеветь. Были периоды, когда золото дешевело несколько лет подряд, а стоимость восстановилась лишь через 15 лет.

