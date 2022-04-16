Эксперты оценили спрос на покупку долларов и евро в РФ

С 18 апреля в кассах банков можно будет снова купить доллары и евро. С марта продажа наличных была под запретом.

ЦБ решил ослабить валютный контроль, но с некоторыми условиями. Например, к продаже допускается только та валюта, что поступила в организации с 9 апреля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.