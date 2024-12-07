Бизнес-форум "Поколение" собрал более 500 молодых предпринимателей

Более 500 молодых предпринимателей и управленцев собрались в Москве на молодежный бизнес-форум "Поколение". В программе – выступления экспертов, которые расскажут о своем опыте реализации проектов и подскажут молодым коллегам, где искать точки роста.

В этом году основная тема форума – использование искусственного интеллекта для развития бизнеса. Форум дает шанс участникам найти потенциальных бизнес-партнеров и узнать больше о развитии новых проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.