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Новости

07 декабря, 17:30

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Бизнес-форум "Поколение" собрал более 500 молодых предпринимателей

Бизнес-форум "Поколение" собрал более 500 молодых предпринимателей

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Более 500 молодых предпринимателей и управленцев собрались в Москве на молодежный бизнес-форум "Поколение". В программе – выступления экспертов, которые расскажут о своем опыте реализации проектов и подскажут молодым коллегам, где искать точки роста.

В этом году основная тема форума – использование искусственного интеллекта для развития бизнеса. Форум дает шанс участникам найти потенциальных бизнес-партнеров и узнать больше о развитии новых проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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