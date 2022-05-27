Минобороны РФ показало работу российских связистов в боевых условиях

14:45
Российские военные – связисты круглосуточно работают во время спецоперации на Украине. Они обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и воинскими частями. Кадры работы связистов в боевых условиях показало министерство обороны.
В ведомстве отмечают высокий профессионализм служащих связи и подчеркивают, что успех командования войсками часто зависит от качественной коммуникации.
Для связи российские войска используют различные системы. Командно-штабная машина P-149 БМР или как ее еще называют "Кушетка-Б" может обеспечить открытую, маскировочную или конфиденциальную радиосвязь. Кроме того, связисты могут вести телевизионное видеонаблюдение местности с нанесением обстановки на электронную карту.
Система "Аргон-Э" позволяет сохранять дальность связи даже при воздействии сильных помех, а система Р-448 предназначена для организации двух высокоскоростных каналов связи, в том числе с использованием космических спутников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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