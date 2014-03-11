Москва подготовила гуманитарную помощь для Севастополя. Постановление приняли 11 марта на заседании городского правительства. Как сообщает телеканал "Москва 24", Сергей Собянин заявил - в город-побратим из российской столицы направят 30 автобусов. Также, по словам мэра, департаменты Москвы подготовили коммунальную технику и компьютеры для школ. Кроме того, принято решение выделить из столичного бюджета деньги на единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей ветеранам, проживающим в Севастополе.