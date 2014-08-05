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05 августа 2014, 17:15

Экономика

Часть территории завода ЗИЛ превратят в новый городской район

Часть территории завода ЗИЛ превратят в новый городской район

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Территория легендарного завода ЗИЛ преобразится до неузнаваемости. На свободных от производства землях вскоре может появиться новый городской район, деловой центр и спорткомплекс, сообщает телеканал "Москва 24".

Производство сконцентрируют на 60 га, а территория не занятая промышленными объектами также будет развиваться.

"Территория будет использоваться под девелоперский проект, застройку. Речь идет о проекте "Полуостров ЗИЛ" - создание города в городе. Это жилая застройка, объекты социальной инфраструктуры, детские сады, школы, а также развязка, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и рекреационные зоны", - рассказала председатель правления благотворительного фонда милосердия и здоровья "Зиловец" Татьяна Ломакина.

Первые объекты начнут строить уже в 2014 году. Программа развития рассчитана до 2022 года.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

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Напомним, на территории бывшего завода ЗИЛ планируется построить недвижимость общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров (из них 3,8 миллиона квадратных метров будет составлять наземная часть возводимых объектов). Также там появится около 900 тысяч квадратных метров жилья, несколько школ, детских садов, поликлиник и ледовый дворец.

Заводские помещения планируется приспособить под административно-деловые центры. Сборочное производство автомобилей "МосАвтоЗил" разместится на площади в 465 тысяч квадратных метров. Будет развиваться комплекс ТЭЦ ЗИЛ и Политехнический колледж №31, расположенный на проектируемой территории.

Реорганизация промзоны завода ЗИЛ даст городу 45 тысяч новых рабочих мест и позволит предоставить жилье около 30 тысячам москвичей.
Сюжет: Реновация московских промзон
Елена Павлова новости стройкомплекс Москвы районы спорткомплексы деловые центры завод ЗИЛ недвижимость Татьяна Ломакина
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