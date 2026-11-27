В Европе стремительно набирают популярность мини-автомобили. За последние пять лет продажи увеличились вдвое.

В отличие от мопедов и скутеров мини-автомобили лучше защищают от непогоды и считаются более безопасными. Большинство моделей развивают скорость не больше 45 километров в час и вмещают двух человек.

Такие машины особенно востребованы среди подростков: во Франции ими можно управлять с 14 лет, а в Германии и Испании – с 15 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.