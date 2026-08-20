Россиянам хотят разрешить покупать квартиры в рассрочку после сдачи дома. Такой законопроект подготовили Минстрой и Центробанк России. Изменения планируют ввести с 1 сентября 2027 года.

Покупатель сможет получить квартиру в собственность после ввода дома в эксплуатацию, а оставшуюся сумму выплачивать в течение трех лет. До полного расчета жилье будет находиться в залоге у застройщика.

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