18 ноября, 14:20События
Столичным предпринимателям рассказали, как защитить свои права и законные интересы
18 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция "Бизнес Москвы: платформы поддержки устойчивого роста".
Как сегодня организована защита прав и законных интересов предпринимателей в Москве? С какими запросами бизнес обращался к уполномоченному в 2026 году и какие инициативы удалось реализовать? Как столичные предприятия выходят на экспортные рынки, решают споры без суда с помощью медиации и какие изменения ожидают деловую среду в 2027 году?
Об этом и многом другом рассказали:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова;
- председатель экспертного совета при уполномоченном, адвокат, доктор юридических наук Людмила Айвар;
- председатель общественного совета при МВД РФ, руководитель Центра примирительных процедур (медиации) при уполномоченном, доктор юридических наук Анатолий Кучерена;
- исполнительный директор Ассоциации предпринимателей "Деловое собрание" Инга Яппарова;
- исполнительный директор Национального межотраслевого союза предпринимателей Константин Бурцев;
- сопредседатель Центра правовой поддержки международного предпринимательства при уполномоченном, адвокат Андрей Порфирьев.