18 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция "Бизнес Москвы: платформы поддержки устойчивого роста".

Как сегодня организована защита прав и законных интересов предпринимателей в Москве? С какими запросами бизнес обращался к уполномоченному в 2026 году и какие инициативы удалось реализовать? Как столичные предприятия выходят на экспортные рынки, решают споры без суда с помощью медиации и какие изменения ожидают деловую среду в 2027 году?

Об этом и многом другом рассказали: