Около 8 миллионов россиян могут не знать о своей астме

Около 8 миллионов россиян могут жить с бронхиальной астмой и не знать об этом. При этом официально в стране зарегистрировано чуть более 1,5 миллиона пациентов с таким диагнозом.

Среди симптомов заболевания специалисты выделяют одышку, приступообразный кашель, особенно ночью или утром, и свистящие хрипы. Они могут усиливаться при физической нагрузке, на холоде или при контакте с аллергенами.

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