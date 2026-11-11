Москвичам рассказали о медиапроекте "Литературные портреты в интерьере"

11 ноября в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" состоялась пресс-конференция, посвященная старту нового просветительского медиапроекта "Литературные портреты в интерьере".

Инициатива Института перевода задумана как диалог литераторов прошлого и настоящего. Он призван связать поколения и представить русскую культуру в ее непрерывности и актуальности. Ведущая проекта, историк и просветитель Анна Эспарса вместе со своей командой посетила десятки городов России, чтобы рассказать, где и кем создавались наш язык и словесность.

Героями первого сезона стали писатели Михаил Булгаков и Алексей Варламов, Александр Пушкин и Евгений Водолазкин, Максим Горький и Павел Басинский, а также другие известные авторы.

Одновременно со стартом пресс-конференции на платформе VK Видео вышел первый фильм цикла, снятый в легендарной квартире Александра Пушкина на Мойке.

О том, как создавался проект, на пресс-конференции рассказали: