11 ноября, 15:30События
Москвичам рассказали о медиапроекте "Литературные портреты в интерьере"
11 ноября в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" состоялась пресс-конференция, посвященная старту нового просветительского медиапроекта "Литературные портреты в интерьере".
Инициатива Института перевода задумана как диалог литераторов прошлого и настоящего. Он призван связать поколения и представить русскую культуру в ее непрерывности и актуальности. Ведущая проекта, историк и просветитель Анна Эспарса вместе со своей командой посетила десятки городов России, чтобы рассказать, где и кем создавались наш язык и словесность.
Героями первого сезона стали писатели Михаил Булгаков и Алексей Варламов, Александр Пушкин и Евгений Водолазкин, Максим Горький и Павел Басинский, а также другие известные авторы.
Одновременно со стартом пресс-конференции на платформе VK Видео вышел первый фильм цикла, снятый в легендарной квартире Александра Пушкина на Мойке.
О том, как создавался проект, на пресс-конференции рассказали:
- историк, просветитель, автор и ведущая проекта Анна Эспарса;
- исполнительный директор Института перевода Евгений Резниченко;
- главный редактор АО "Издательский дом "Гудок" Денис Кравченко.
- писатели Евгений Водолазкин, Алексей Варламов, Павел Басинский, Сергей Шаргунов.