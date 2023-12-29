"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в неоклассическом стиле в САО

На севере столицы в районе Соколе завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле 1939 года постройки. Здание находится по адресу Ленинградский проспект, дом 67, корпус 1.

Специалисты фонда капитального ремонта подарили зданию вторую жизнь – восстановили фасад и подвал дома, а также заменили инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".