29 декабря, 11:20Город
"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление жилого дома в Мещанском районе Москвы
В Мещанском районе Москвы завершился капремонт жилого дома 1960 года постройки по адресу Средняя Переяславская улица, 15/19. Отличительная черта здания – дымоход, который выделяется со стороны двора.
Специалистам было важно сохранить историческую красоту строения в первозданном виде. Для этого был разработан уникальный проект проведения работ и подобраны современные отечественные материалы и технологии. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь