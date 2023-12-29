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29 декабря, 11:20

Город

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление жилого дома в Мещанском районе Москвы

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление жилого дома в Мещанском районе Москвы

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В Мещанском районе Москвы завершился капремонт жилого дома 1960 года постройки по адресу Средняя Переяславская улица, 15/19. Отличительная черта здания – дымоход, который выделяется со стороны двора.

Специалистам было важно сохранить историческую красоту строения в первозданном виде. Для этого был разработан уникальный проект проведения работ и подобраны современные отечественные материалы и технологии. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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