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28 декабря, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": экоплощадка появилась на Аллее спортивной славы

"Мой район. Обратная связь": экоплощадка появилась на Аллее спортивной славы

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В Юго-Западном административном округе, на Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр, обустроили экоплощадку, посвященную заказнику "Воробьевы горы". Ее протяженность – 55 метров.

Чтобы не травмировать почву, экоплощадку разместили на трехметровых сваях. На них установили металлический каркас с покрытием из лиственницы. По периметру площадки сделали металлическое ограждение с поручнями и деревянными перилами. Рядом с новым объектом находится "гостиница" для насекомых в виде конструкции из 6-угольных ячеек.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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