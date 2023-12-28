"Мой район. Обратная связь": экоплощадка появилась на Аллее спортивной славы

В Юго-Западном административном округе, на Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр, обустроили экоплощадку, посвященную заказнику "Воробьевы горы". Ее протяженность – 55 метров.

Чтобы не травмировать почву, экоплощадку разместили на трехметровых сваях. На них установили металлический каркас с покрытием из лиственницы. По периметру площадки сделали металлическое ограждение с поручнями и деревянными перилами. Рядом с новым объектом находится "гостиница" для насекомых в виде конструкции из 6-угольных ячеек.

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