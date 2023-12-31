Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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31 декабря 2023, 01:40

Транспорт

"Мой район. Навигатор": парковки в Москве с 1 по 8 января будут бесплатными

"Мой район. Навигатор": парковки в Москве с 1 по 8 января будут бесплатными

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С 1 по 8 января 2024 года уличные парковки в столице будут бесплатными – оставить машину можно даже в центре Москвы и в местах с наиболее высокими тарифами, стоимость которых достигает порядка 380 и 450 рублей в час.

Впрочем автомобилистам все же стоит учитывать некоторые нюансы. Так, городские стоянки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по действующим тарифам. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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