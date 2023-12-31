"Мой район. Навигатор": парковки в Москве с 1 по 8 января будут бесплатными

С 1 по 8 января 2024 года уличные парковки в столице будут бесплатными – оставить машину можно даже в центре Москвы и в местах с наиболее высокими тарифами, стоимость которых достигает порядка 380 и 450 рублей в час.

Впрочем автомобилистам все же стоит учитывать некоторые нюансы. Так, городские стоянки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по действующим тарифам. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

