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14 июля, 18:05

Культура

"Звезды советского экрана": "Сказание о земле Сибирской"

"Звезды советского экрана": "Сказание о земле Сибирской"

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Февраль 1978 года. Любители кино держали в руках свежий выпуск журнала "Советский экран". В самом начале номера они с удивлением увидели не анонс нового фильма и не интервью с кем-либо из популярных актеров, а разворот о премьере, которая состоялась ровно 30 лет назад.

Таким образом редакция журнала решила напомнить читателям о картине "Сказание о земле Сибирской", которую все эти годы продолжали смотреть по телевизору. Ведь в ней играли актеры-кумиры: Марина Ладынина, Владимир Зельдин, Вера Васильева, Владимир Дружников.

С какой целью режиссер Пырьев собирался снимать в главной роли фильма "Сказание о земле Сибирской" дилетанта? Почему на съемках Марину Ладынину одолевали комплексы? Как Владимир Зельдин удивил жителей Праги? Из-за какой сцены фильма "Сказание о земле Сибирской" чуть не подрались Иван Пырьев и Борис Андреев? Зачем во время съемок режиссер засунул руку в декольте Веры Васильевой? И что стало причиной окончания романа между Верой Васильевой и Владимиром Дружниковым?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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