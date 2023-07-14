"Звезды советского экрана": "Сказание о земле Сибирской"

Февраль 1978 года. Любители кино держали в руках свежий выпуск журнала "Советский экран". В самом начале номера они с удивлением увидели не анонс нового фильма и не интервью с кем-либо из популярных актеров, а разворот о премьере, которая состоялась ровно 30 лет назад.

Таким образом редакция журнала решила напомнить читателям о картине "Сказание о земле Сибирской", которую все эти годы продолжали смотреть по телевизору. Ведь в ней играли актеры-кумиры: Марина Ладынина, Владимир Зельдин, Вера Васильева, Владимир Дружников.

С какой целью режиссер Пырьев собирался снимать в главной роли фильма "Сказание о земле Сибирской" дилетанта? Почему на съемках Марину Ладынину одолевали комплексы? Как Владимир Зельдин удивил жителей Праги? Из-за какой сцены фильма "Сказание о земле Сибирской" чуть не подрались Иван Пырьев и Борис Андреев? Зачем во время съемок режиссер засунул руку в декольте Веры Васильевой? И что стало причиной окончания романа между Верой Васильевой и Владимиром Дружниковым?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".