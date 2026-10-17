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17 октября, 08:15

Экология

"Новости дня": концентрация пыли в воздухе Москвы снизилась более чем на 15%

"Новости дня": концентрация пыли в воздухе Москвы снизилась более чем на 15%

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В сентябре концентрация пыли и других частиц в воздухе Москвы снизилась более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным экологов, этому способствовала дождливая и ветреная погода.

За качеством воздуха в столице следят более 50 станций Мосэкомониторинга. Они расположены во всех округах, в том числе рядом с крупными магистралями и промышленными объектами, в парках и жилых кварталах.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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