"Новости дня": концентрация пыли в воздухе Москвы снизилась более чем на 15%

В сентябре концентрация пыли и других частиц в воздухе Москвы снизилась более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным экологов, этому способствовала дождливая и ветреная погода.

За качеством воздуха в столице следят более 50 станций Мосэкомониторинга. Они расположены во всех округах, в том числе рядом с крупными магистралями и промышленными объектами, в парках и жилых кварталах.

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