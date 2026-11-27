Детство и юность заслуженной артистки России Анны Тереховой прошли в Бутырском районе Москвы. Ее мама, актриса Маргарита Терехова, переехала на улицу Яблочкова из комнаты в общежитии.

В программе Анна Терехова прогуляется по знакомым с детства местам и расскажет, как за последние годы изменились улицы и парки района. Также ведущие побывают на репетиции танцевально-театральной студии, обсудят, как город помогает жителям раскрывать творческие способности, и поговорят о традициях московского чаепития.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".