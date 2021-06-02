"Москва сегодня": столичное метро вошло в тройку лучших в мире

Согласно независимому международному исследованию, московское метро входит в тройку лучших метрополитенов в мире по уровню удовлетворенности пассажиров.

В столице продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Она построена уже больше чем на половину. Запуск БКЛ метро позволит улучшить доступность более сотни городских точек притяжения – это парки и прогулочные зоны, университеты и спортивные арены.

В ближайшие 10 лет популярность метро в Москве будет только расти, не сомневаются эксперты Высшей школы экономики. Однако напоминают, что еще есть над чем работать. Во-первых, подвижной состав нужно обновлять – он скоростной, но еще не повсеместно современный и комфортабельный. Во-вторых, выход и пересадка кое-где еще проблемная зона. Об этом – в программе "Москва сегодня".