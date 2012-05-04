"Специальный репортаж": Эпоха реставрации

Знаменитый особняк Сысоева в центре столицы похож на здание после бомбежки: выбиты окна и двери, весь фасад покрыт трещинами. Еще несколько лет назад этот памятник архитектуры украшал Печатников переулок, а сегодня он разваливается прямо на глазах.

Подобных исторических построек в городе несколько сотен, московские чиновники планируют вернуть их к жизни.