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Общество

15 октября, 22:00

"Специальный репортаж": "сетевая инквизиция"

общество видео Кристина Пастушкова

Ксения Собчак не будет вести конкурс красоты среди эмигранток из России, который пройдет в США. Связано ли это решение со скандальной аварией, в которой погиб человек, не сообщается. После происшествия на Собчак, которая сидела на заднем сидении автомобиля, выехавшего на встречную полосу, обрушился вал хейта.

Специальный корреспондент Кристина Пастушкова попыталась понять, может ли общественное мнение повредить карьере блогера, и узнала, как сетевой хейт изменил жизнь других звезд шоу-бизнеса. Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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