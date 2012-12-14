"Утро": Каток "Лед" откроется в парке "Сокольники" 15 декабря

В парке "Сокольники" завтра долгожданное открытие катка "Лед" с искусственным покрытием и гигантской ледяной горки под названием "The Горка". По такому случаю вход на каток будет свободный. Не захотите кататься, можно просто поглазеть, на открытии выступят чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух и певица Анна Семенович. Еще в программе аниматоры, диджеи и файер-шоу. Начало в 6 часов вечера.

Кстати, бесплатно покататься на коньках можно и в "Олимпийском". Завтра там начнет работу каток, на котором по традиции прошлого года не будут брать плату за вход.