"Ночная смена": итальянский блогер стал самым популярным в TikTok

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.

Разрушитель лайфхаков Хаби Лейм стал самым популярным в мире тиктокером. У блогера из Италии уже больше 142,5 миллиона подписчиков. Парень с узнаваемым взглядом завtл аккаунт только прошлой весной, а до этого работал на заводе. За несколько месяцев он попал в пятtрку лучших авторов платформы, а ещt через год обогнал всех конкурентов.